Новини з іншого світу

С момента покупки Твиттера Маском доходы социальной сети, с учетом инфляции за этот период, сократились на 84%.

eVinci: важнейший ядерный микрореактор мощностью 5 МВт от американской компании готов к испытаниям в 2026 году. Небольшой реактор может работать без воды, что позволяет распределять ядерную электроэнергию в отдаленные места, где ощущается нехватка воды. «Мы планируем развернуть микрореакторы eVinci по всему миру к концу десятилетия, и прочное и постоянное партнерство с INL и Министерством энергетики играет важную роль в наших усилиях», — добавил президент.

Индекс SP500 обновил исторический рекорд. На Уолл-стрит с нетерпением ожидают первого за 4,5 года снижения процентной ставки ФРС, о котором могут объявить уже завтра.

Илон Маск победил слепоту — его Neuralink выпустила революционное устройство Blindsight, способное вернуть зрение. Blindsight уже получил одобрение от FDA — регулятор оказался в шоке от возможностей устройства. Для понимания: имплант поможет даже тем людям, которые были слепыми с рождения. Зрение будут возвращать постепенно, чтобы не нагружать мозг и глаза. Маск уже ищет первых тестеров!

Новое исследование опровергает мнение, что одиночество является основной причиной многих «непсихических» заболеваний. В исследовании говорится, что одиночество может быть потенциальным суррогатным маркером, но не причинным фактором риска большинства заболеваний.

Исследование показало, что аккумуляторы для электромобилей могут прослужить дольше, чем автомобиль, с минимальной деградацией. За последние пять лет скорость деградации аккумуляторов современных электромобилей снизилась почти на четверть. «Аккумуляторы в последних моделях электромобилей с комфортом прослужат дольше срока службы транспортного средства и, скорее всего, не потребуют замены». Так сказал Дэвид Сэвидж, вице-президент по Великобритании и Ирландии компании Geotab, в последнем исследовании компании, посвященном тому, как аккумуляторы электромобилей со временем изнашиваются. У самых эффективных автомобилей темп деградации аккумуляторов составляет всего 1% в год.

Новый стандарт HaLow Wi-Fi был протестирован на расстоянии 16 км — новый мировой рекорд Wi-Fi почти в 5 раз превышает предыдущий рекорд. Пропускная способность HaLow в этом новом тестировании достигла максимума в 2 мегабита в секунду на расстоянии 16 км.

Джим Фан из NVIDIA говорит, что через 10 лет каждая движущаяся машина будет автономной, а интеллектуальных роботов будет столько же, сколько iPhone.

Microsoft представила новые функции Copilot и провела его интеграцию в приложения Microsoft 365, такие как Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Word и OneDrive.

В Германии на улицах ставят автоматы с недоставленными посылками. Стоимость одного лота — 10 евро. Казино для шопоголиков в действии.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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