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Новини з іншого світу

Новини з іншого світу

В Евросоюзе (ЕС-27) продажи автомобилей в августе 2024 года упали на 18,3%, продажи электромобилей упали на 44%. За январь-август 2024 г. продажи выросли на 1,4%, по электромобилям минус 8,3%, PHEV +3,8%, гибриды (HEV) +21,1%.

Европейский союз предупредил компанию Apple о необходимости открыть свои операционные системы для iPhone и iPad для конкурирующих технологий, иначе ей грозят значительные штрафы в соответствии с антимонопольными правилами.

90-ый запуск SpaceX в этом году, первая ступень B1067 слетала 22 раза.

Дженсен Хуанг утверждает, что новый графический процессор Blackwell от NVIDIA повышает производительность вывода в 50 раз, что дополнит новую модель рассуждений OpenAI o1 и сократит время ответа рассуждений с нескольких минут до нескольких секунд.

Джим Фан, старший научный сотрудник Nvidia, ожидает значительных успехов в робототехнике в течение следующих двух-трех лет. Фан видит большой потенциал человекоподобных роботов в повседневной жизни.

Исследовательская группа Nvidia работает над такими программами, как «Эврика» для автоматизации обучения роботов.

Дженсен Хуан говорит, что технологии достигли положительной обратной связи, когда ИИ разрабатывает новый ИИ, и теперь развиваются со скоростью «закона Мура в квадрате», а это значит, что следующий год или два будут удивительными.

United Airlines будет использовать Starlink c 2025, а это больше, чем 1000 самолетов компании. Starlink уже используют JSX, Hawaiian Airlines. Из зарубежных авиакомпаний Qatar Airways, Japan’s Zipair, Latvia airBaltic.

Население Индии растет на 1,1 миллион человек в месяц, и темпы ускоряются

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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