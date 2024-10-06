Новини з іншого світу

● В США представили прямоточный воздушно-реактивный ротационный детонационный двигатель для гиперзвуковых самолётов. Модель VDR2 выглядит как полая труба без подвижных элементов, но обещает разгон до 6 чисел Маха и на 15% больше производительности по сравнению с современными аналогами.

● Blue Origin собрала вторую суборбитальную ракету New Shepard и запустит её в понедельник с монолитом из фильма Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года».

● Американские ученые из Университета штата Вашингтон разработали способ производства авиационного керосина из отходов кукурузы — листьев, початков и стеблей. Они используют лигнин, который расщепляют на углеводороды, совместимые с существующими самолетными двигателями. Разработка поддерживается авиационной отраслью, стремящейся к снижению углеродного следа и созданию топлива из возобновляемых источников.

● 100 гигаватт составит установленная мощность гигантского солнечного комплекса , который строят в автономном районе Внутренняя Монголия. Электростанция протянется на 400 км при средней ширине «солнечной полосы» в 5 км.

● ИИ-стартап Safe Superintelligence, основанный бывшим ведущим ученым OpenAI Ильей Суцкевером, привлек инвестиции в размере $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании. Средства планируется направить на создание систем искусственного интеллекта, которые значительно превзойдут человеческие возможности, а также на покупку вычислительных мощностей и привлечение новых сотрудников. Команда Safe Superintelligence пока состоит из 10 человек.

● Китайские ученые совершили прорыв в сфере беспроводной связи. В Китае впервые в мире применили технологию передачи видеосигнала в терагерцевом диапазоне на большое расстояние. Разработка приближает создание мобильной связи 6G, отметили специалисты. высоте более 4000 метров над уровнем моря на Тибетском нагорье. С помощью терагерцевого сверхпроводящего устройства ученые передали видеосигнал в высоком разрешении на расстояние более 1,2 км. По словам экспертов, передача данных в терагерцевом диапазоне намного эффективнее по сравнению со связью, СВЧ. Теперь на повестке дня увеличение мощности передачи сигналов. В проведенном эксперименте она составила всего 10 микроватт, то есть всего одну миллионную от мощности мобильного телефона.

● Родительская компания TikTok запустила веб-скрейпер, который поглощает мировые онлайн-данные в 25 раз быстрее, чем OpenAI.

● Искусственный интеллект продолжает доказывать полезность в медицине. ChatGPT показал точность анализа МРТ-снимков мозга на уровне специалистов. В исследовании, проведенном в Осакском муниципальном университете, модель GPT-4 была сопоставлена с результатами работы нейрорадиологов по анализу 150 предоперационных отчетов МРТ головного мозга, написанных на японском языке. Она справилась не хуже врачей.

● Meizu представила очки дополненной реальности StarV Air 2, которые выглядят как обычные очки

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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