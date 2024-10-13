Новини з іншого світу

● AMD выпускает чип ИИ, чтобы составить конкуренцию Blackwell от Nvidia.

● Компания Zoom представила набор новых инноваций на основе ИИ для своей платформы на мероприятии Zoomtopia 2024, включая AI companion 2.0, пользовательский план дополнения AI, персонализированные аватары и многое другое. Основатель Zoom Эрик Юань ранее заявлял, что аватары с искусственным интеллектом в конечном итоге смогут посещать встречи Zoom и принимать решения от имени пользователя.

● Foxconn откроет завод в Мексике для массового производства суперчипов Nvidia Blackwell. Foxconn и Nvidia также работают вместе над новым суперкомпьютером с искусственным интеллектом на Тайване.

● Дочерняя компания дубайской Damac Group инвестирует около 1 миллиарда долларов в проект по строительству центра обработки данных в Таиланде. Это последний проект, который присоединился к глобальной инициативе технологических компаний по созданию облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта в Юго-Восточной Азии.

● Сверхгорячие породы в земной коре могут стать переломным моментом в области возобновляемой энергетики: данные лаборатории. Американская компания Quaise Energy называет эти «сверхгорячие, сверхглубокие породы» «святым Граалем геотермальной энергетики»

● В Пекине впервые выдали лицензию на ведение бизнеса роботу-кулинару. Столица стала пионером в применении роботов с искусственным интеллектом в ресторанной индустрии. Заветную лицензию получила разработка пекинской компании EncoSmart Technology.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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