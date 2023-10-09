Работа в Харькове и области

По состоянию на 6 октября в регионе актуальны 1065 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия терапевта речи. Ему предлагают 23 тысяч гривен в месяц. Экономист будет получать 20 тысяч, а государственный аудитор – 17 тысяч.

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах будет зарабатывать 16900 гривен, работник склада – 16800, слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 15 тысяч, электромеханик – 13910, инженер по охране окружающей среды – 12600, сестра медицинская (медицинский брат) – 10 тысяч бетонщик – 10 тысяч.

Джерело: https://t.me/vekha/73696

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