Ринкова вартість Apple вдруге в історії перевищила $3 трлн!

Ринкова вартість американського техгіганта Apple зросла до $3,001 трлн після подорожчання її акцій на 0,6% до $190,8 за штуку. Про це пише агентство Bloomberg.

Apple вже долала позначку $3 трлн капіталізації на початку 2022 року, щоправда, всього на кілька годин під час однієї торгової сесії.

Збільшення капіталізації Apple відображає загальну тенденцію зростання акцій технологічних компаній за останні 12 місяців, спричинених бумом розвитку штучного інтелекту. Акції техкомпанії на майданчику Nasdaq 100 за рік подорожчали на 39%, акції Apple – на 46% (на $900 млрд).

Окремо аналітики відзначають ефективну бізнес-стратегію Apple, яка, зрештою, відображається на вартості акцій виробника iPhone.

"Apple реалізує бізнес-стратегію, яка працює, її план доходів працює, і її прив'язка до споживача стає тільки сильнішою", – прокоментував агентству Джонатан Кертіс, директор з управління активами інвесткомпанії Franklin Equity Group.

Джерело: biz.liga.net

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