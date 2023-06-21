Роботи з'їдять журналістів. Поки в Німеччині

Німецьке видання Bild збирається замінити низку редакційних посад штучним інтелектом, що може призвести до звільнення понад 200 редакторів — Frankfurter Allgemeine.

"На жаль, ми розлучаємося з колегами, які мають завдання, що у цифровому світі виконуються за допомогою штучного інтелекту та/або автоматизованих процесів", — повідомив власник Bild, найбільший у Європі медіавидавець Axel Springer SE.

У листі компанії зазначається, що ролі "редакторів, друкованого персоналу, субредакторів, коректорів і фоторедакторів скоро більше не існуватимуть у такому вигляді, як сьогодні". За словами видавця, інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть "зробити незалежну журналістику кращою ніж будь-коли або й повністю замінити її".

Bild оголосила, що такі нововведення торкнуться принаймні 200 людей, однак вона прагнутиме уникати примусових звільнень. Газета також збирається скоротити кількість своїх регіональних видань — з 18 до 12.

Джерело: https://t.me/znua_live/98973

Новости портала «Весь Харьков»