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Саудівський ніж у спину путіна

Саудівський ніж у спину путіна

Нарешті це сталось

Financial Times пише, що Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію. Весь останній час вони боролися за ціну на ринку на рівні 100 доларів за барель, яка б мала збалансувати бюджет королівства і забезпечити фінансування всіх мєгапроектів принца по модернізації країни, як то будівництва величезного міста чи купівля нових футболістів в гарем шейхів і розкрутка чемпіоната світу з футболу 2030 року. Власне, тому ОПЕК і вводили обмеження видобутку нафти, намагаючись утримати ціну високою. Що дуже допомагало росії, для якої конче важлива висока ціна на нафту.

Але схоже саудівці задовбались. Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта буде дорогою. А фінансувати бюджет треба. І якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару. І тепер вони починають боротьбу за долю ринка. Бо якось неприємно було саудитам і іншим товарищам з ОПЕК спостерігати, як за останні роки їх доля ринку падала. І найбільшим видобувачем нафти стали США. І гроші текли не в їх кармани.

І це те, чого ми давно чекали. Бо саме це може різко підштовхнути ціну нафти, а значить і доходи росіян, вниз. Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%. І це при тому, що в Китаї на цьому тижні вирішили робити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту в гору. Але ніт.

І це просто стаття. Саудівська Аравія ще не збільшила виробництва нафти. Але тепер майже невідворотнє збільшить. Нагадуючи путіну і Ко солодкі 80-і. А слідом мають змінити свою стратегію і інші країни. Бо хто останній, тот лох. Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. І Саудівська аравія вирішила його розпочати. Може тому, що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість.

І так, Саудівська Аравія тільки тільки вступила в БРІКС. Але там кожен за себе. За свої інтереси. І особливо за своє бабло. І, схоже, араби вирішили, що для збільшення бабла у них, треба зменшити кількість цього бабла у путіна. Нічого особистого, тільки бізнес.

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Статья на FT

(https://www.ft.com/content/1d186f62-5941-4f9e-aef1-7d93a8a696cd)

Джерело: https://www.facebook.com/sergey.fursa

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