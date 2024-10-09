Штучний інтелект зможе перейняти на себе лише 5% усіх робочих місць — вважають експерти

Професор Массачусетського технологічного інституту Дарон Аджемоглу вважає, що у майбутньому штучний інтелект зможе перейняти на себе лише 5% усіх робочих місць. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що це хороша новина для працівників, але погана для компаній, які вкладають мільярди в цю технологію, сподіваючись, що вона сприятиме різкому зростанню продуктивності.

Генеральний директор технологічної компанії Nvidia Дженсен Хуанг прогнозує, що попит на технології штучного інтелекту з боку компаній та урядів вимагатиме витрат на обладнання центрів обробки даних в розмірі 1 трлн доларів. Інвестиції в штучний інтелект вже призвели до зростання витрат таких компаній, як Microsoft і Amazon.

Аджемоглу бачить три варіанти розвитку подій у сфері розвитку штучного інтелекту на найближчі роки.

Перший – повільний спад ажіотажу та інвестицій у використання штучного інтелекту. За другим сценарієм, ажіотаж довкола штучного інтелекту зростатиме ще близько року і призведе до обвалу акцій технологічних компаній.

Третій – і найстрашніший – сценарій полягає в тому, що манія залишається неконтрольованою роками, змушуючи компанії звільняти людей і вкладати сотні мільярдів доларів у штучний інтелект, не розуміючи, що вони збираються з ним робити потім, коли технологія себе не виправдає і доведеться знову наймати людей на роботу.

За словами Аджемоглу, зараз компанії дуже бояться пропустити бум штучного інтелекту, тому ажіотаж навряд чи сповільниться найближчим часом.

Джерело: sud.ua

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