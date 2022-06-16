Шведський меблевий гігант IKEA продає свої чотири заводи в Росії та скорочує працівників

Йдеться про заводи в Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.

Роздрібний бізнес IKEA в Росії наразі "залишається на паузі", що і призведе до зменшення штату, яке торкнеться "багатьох співробітників". Скільки саме людей скоротять, компанія не уточнює.

Торгові центри МЕГА, що належать ІКЕА, продовжать працювати в Росії, зауважили у пресслужбі компанії, але самі магазини ІКЕА не працюватимуть.

Источник: https://t.me/vekha/41556

Новости портала «Весь Харьков»