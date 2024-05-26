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SpaceX обмірковує план продажу акцій на суму 200 мільярдів доларів

SpaceX обмірковує план продажу акцій на суму 200 мільярдів доларів

SpaceX Ілона Маска ініціювала обговорення продажу наявних акцій за ціною, яка може оцінити компанію приблизно у 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

SpaceX обговорює тендерну пропозицію - транзакцію, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, таким як інвестори, продавати акції - яка може розпочатися в червні. Ціна майбутньої тендерної пропозиції ще не визначена, але SpaceX розглядає можливість запропонувати акції по 108-110 доларів за штуку, сказав один із співрозмовників.

Умови ще не остаточно узгоджені, і розмір тендерної пропозиції може змінитися залежно від інтересу як інсайдерських продавців, так і покупців.

"Ми проводимо раунди ліквідності для співробітників та інвесторів кожні ~6 місяців", - написав Маск на X, посилаючись на періодичні тендерні пропозиції. Він сказав, що SpaceX не потребує додаткового капіталу і викуповуватиме акції.

Оцінка у 200 мільярдів доларів буде надбавкою до оцінки у 180 мільярдів доларів, яку компанія отримала під час останньої тендерної пропозиції. За ринковою капіталізацією SpaceX вже знаходиться на одному рівні з деякими найбільшими світовими компаніями, що публічно торгуються на біржі.

Джерело: epravda.com.ua

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Темы: космос, США

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