SpaceX обмірковує план продажу акцій на суму 200 мільярдів доларів

SpaceX Ілона Маска ініціювала обговорення продажу наявних акцій за ціною, яка може оцінити компанію приблизно у 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

SpaceX обговорює тендерну пропозицію - транзакцію, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, таким як інвестори, продавати акції - яка може розпочатися в червні. Ціна майбутньої тендерної пропозиції ще не визначена, але SpaceX розглядає можливість запропонувати акції по 108-110 доларів за штуку, сказав один із співрозмовників.

Умови ще не остаточно узгоджені, і розмір тендерної пропозиції може змінитися залежно від інтересу як інсайдерських продавців, так і покупців.

"Ми проводимо раунди ліквідності для співробітників та інвесторів кожні ~6 місяців", - написав Маск на X, посилаючись на періодичні тендерні пропозиції. Він сказав, що SpaceX не потребує додаткового капіталу і викуповуватиме акції.

Оцінка у 200 мільярдів доларів буде надбавкою до оцінки у 180 мільярдів доларів, яку компанія отримала під час останньої тендерної пропозиції. За ринковою капіталізацією SpaceX вже знаходиться на одному рівні з деякими найбільшими світовими компаніями, що публічно торгуються на біржі.

Джерело: epravda.com.ua

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