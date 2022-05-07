Стан української економіки: складно у будівництві, легше у сільському господарстві

Порівняно з початком військових дій з 32% до 17% скоротилась кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність.

НБУ повідомляє:

● 60% підприємств працюють нижче довоєнного рівня завантаженості, майже 23% – більше

● Скорочується із 42% до 26% кількість непрацюючих підприємств. 17% уже відновило роботу, ще 23% готується до відновлення

● Збільшилась кількість підприємців, які працюють у повному обсязі – з 13% до 20% (серед великих компаній – 41%, за даними AmCham).

● Найбільше підприємств працювало в с/г, відновлювали роботу транспорт та переробна промисловість.

● Найскладніша ситуація в будівництві та добувній промисловості, значно нижче довоєнного рівня залишається завантаженість торгівлі.

● Поліпшилася завантаженість деокупованих територій, але в регіонах з активними бойовими діями/окупованих регіонах ситуація складна.

Нагадаємо, 75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом.

Источник: https://t.me/spravdi/7551

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