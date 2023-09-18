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Тепер у Угорщини винуваті хорвати

Тепер у Угорщини винуваті хорвати

Очільник МЗС Угорщини Сіярто звинуватив Хорватію у тому, що та "позбавила" Будапешт можливості відмовитися від російської нафти.

"Якщо ми, наприклад, "переріжемо" нафтопровід із росії, то залишиться нафтопровід через Хорватію, який має набагато меншу потужність і не зможе забезпечити поставки ані нам, ані Словаччині, яку тепер теж забезпечує росія.

Що зробили хорвати? Замість збільшення пропускної спроможності вони збільшили плату за транзит. Таким чином, вони унеможливили навіть надії на диверсифікацію", — поскаржився Сіярто в інтерв'ю Bloomberg TV.

Джерело: https://t.me/znua_live/112811

Новости портала «Весь Харьков»

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