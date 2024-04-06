Некому чинить

Интереснейший материал Reuters о том, как уход американских обслуживающих компаний из россии усложнил ремонт НПЗ.

(https://www.reuters.com/markets/commodities/us-sanctions-hamper-russian-efforts-repair-refineries-sources-say-2024-04-04/)

● Когда инженеры "Лукойла" обнаружили поломку турбины на своём крупнейшем НПЗ 4 января (речь о Нижегородском НПЗ НОРСИ, четвёртом крупнейшем НПЗ в россии, установка каталитического крекинга КК-1, - прим.), они быстро поняли, что столкнулись с нетривиальной задачей.

● Такие установки умела ремонтировать лишь одна компания на территории россии. И проблема в том, что это американская компания Honeywell International Inc., которая ушла из россии ещё в 2022 году после вторжения. В россии чинить такие установки никто не умеет. И повреждённая КК-1 - одна их двух таких установок на НПЗ НОРСИ.

● "Инженеры ринулись искать повсюду запчасти. И ничего не смогли найти. И весь процесс остановился", - источник Reuters в компании "Лукойл".

● В результате НОРСИ сократил производство бензина на 40%. В целом атаки украинских дронов сократили производство бензина в россии на 14% в I квартале 2024.

● "Если будет продолжаться такими темпами, Украина вынесет российскую нефтепереработку быстрее, чем российские фирмы смогут починить НПЗ", - Сергей Вакуленко, эксперт Фонда Карнеги.

● По подсчётам Reuters, на сегодня "Лукойл" теряет около $100 млн в месяц (не слишком большая сумма для российской энергетики, будем честны, - прим.).

● Honeywell International Inc. строго придерживается санкций и работает над тем, чтобы пресекать попытки поставлять её продукцию в россию через третьи страны, - такой ответ компания официально дала на запрос Reuters (спасибо Honeywell за твёрдую и редкую на сегодня позицию, - прим.).

● россия обратилась к китайским компаниям с просьбой починить КК-1 на НОРСИ. "У Китая есть технологии. Но это может означать, что придётся полностью менять установку по полной стоимости вместо регулярного дешёвого ремонта", - источники Reuters.

● Министр энергетики рф Александр Новак (кстати, уроженец Авдеевки, - прим.) отрицает дефицит топлива на рынке и утверждает, что российские НПЗ нарастили производство после атак дронов.

● Reuters напоминает, что нефтяная промышленность СССР выросла в 1940-х годах благодаря американскому ленд-лизу во время Второй мировой войны. После развала СССР такие фирмы как Honeywell (её дочка UOP) и ABB помогали обновлять оборудование на российских НПЗ.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14827

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