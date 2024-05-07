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НПЗ "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку після удару дронів: на ремонт пішло 3 місяці – Reuters

НПЗ Роснєфті в Туапсе відновив переробку після удару дронів: на ремонт пішло 3 місяці – Reuters

Нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, один із найбільших на півдні росії, відновив переробку нафти після атаки українських дронів у січні.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 галузевих джерела.

За словами спірозмовників агентства, наприкінці квітня завод завершив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12 потужністю близько 250 тисяч барелів на добу.

Станом на 1 травня обсяги переробки нафти на Туапсинському НПЗ становили 20 тисяч тонн, або приблизно 146 600 барелів на добу, додає Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі рф, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

Джерело: epravda.com.ua

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