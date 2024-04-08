Творець інфографік Костянтин Хохоленко показав, які російські НПЗ вже атакувала Україна, і скільки втратили окупанти.

Завод "Орськнєфтєоргсінтез" зупинився без участі України — роботі підприємства загрожує масштабна повінь в Оренбурзькій області рф.

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россияне до сих пор не смогли запустить атакованный 16 марта НПЗ в Сызрани. Сотрудникам перестали выплачивать зарплату — The Insider.

По сведениям источников, выведены из строя транспортировочные трубы сырой продукции.

Бригады, которые работали на НПЗ, отправили в отпуск, пообещав сохранить заработную плату и рабочие места.

Но на днях рабочие получили сообщение о том, что выплаты будут приостановлены до окончания ремонта.

"Наш бригадир написал, что выплаты больше поступать не будут, и пока не закончится полное восстановление инфраструктуры, нас соответственно вызывать тоже не будут.

Похожая ситуация происходит и с другими бригадами. Получается, нас просто кинули и оставили с голой пятой точкой на улице", — возмущается один из сотрудников.

Джерело: https://t.me/znua_live/142439

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