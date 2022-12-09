Toyota звільнить весь персонал російського заводу і законсервує його

Toyota звільнить усіх співробітників російського заводу до Нового року. До ухвалення рішення про консервацію на підприємстві працювало 2,35 тисяч осіб: їх почали звільняти за згодою сторін ще в середині листопада, і до початку грудня на складальному майданчику залишилося 137 робітників. Їх зменшать до Нового року, після чого петербурзький завод Toyota буде закритий.

Після закриття заводу, Toyota (а також Lexus) завершить бізнес у Росії та займеться виключно підтримкою дилерської мережі для обслуговування нинішніх клієнтів.

Ось такі наслідки від політичних рішень керівництва рф, яким захотілося піти війною на сусідню державу. Чи розуміють це ті 2,3 тисячі осіб, які працювали на заводі Toyota? Чи зрозуміли це тисячі осіб, які працювали у дилерских центрах Toyota по всій росії? Чи зрозуміли вони, що винна у їх безробітті лише одна людина - їх керівник країни, який вирішив повторити усі страхіття Другої Світової війни і напасти на Україну.

Джерело: autoconsulting.com.ua

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