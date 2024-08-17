Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:01
Просмотров: 88

Трамп заробив $300 тисяч на продажі Біблії «Боже, благослови США»

Трамп заробив $300 тисяч на продажі Біблії «Боже, благослови США»

(https://www.nytimes.com/2024/08/15/us/politics/trump-financial-disclosure-bibles-liabilities.html)

Це звичайна Біблія, до якої додали копії Конституції, Білля про права і пісні «God Bless the USA». Стандартний екземпляр коштує $59,99, а з підписом експрезидента— $1000.

«Давайте зробимо, щоб Америка молилася знову», — казав Трамп.

Нагадаємо, що колишній президент почав рекламувати книгу після того, як апеляційний суд Нью-Йорка поклав на нього зобов'язання заплатити $175 млн у справі про шахрайство

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47565

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вашингтон фактично забороняє Великій Британії надавати Києву дозвіл на запуск ракет Storm Shadow
Сегодня 11:42    64
Поліція Лос-Анджелеса назвала п'ятьох обвинувачених у справі про смерть актора Меттью Перрі
Сегодня 11:15    90
Новини з іншого світу
Сегодня 07:44    131
Проігнорував лист Маска й отримає 600 тисяч доларів — як пощастило колишньому працівнику Twitter
16.08.2024 08:41    180
Підконтрольні кремлю хакери вчинили кібератаку на пошту експосла США в Україні
16.08.2024 07:50    136
Байден «відкритий» для відправки крилатих ракет великої дальності в Україну
16.08.2024 07:40    194
Тім Волз, кандидат Гарріс у віцепрезиденти США, дав згоду на дебати з республіканським опонентом Джей Ді Венсом.
16.08.2024 07:01    155
Западу пора принимать решения в новых реалиях. Что изменила Курская операция и какие объекты врага заждались дальнобойных ракет
15.08.2024 10:53    183
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших людей мира
15.08.2024 10:40    169
Трамп збрехав Маску під час інтерв'ю щонайменше 20 разів, — CNN
15.08.2024 08:00    149
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 