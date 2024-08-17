Трамп заробив $300 тисяч на продажі Біблії «Боже, благослови США»

(https://www.nytimes.com/2024/08/15/us/politics/trump-financial-disclosure-bibles-liabilities.html)

Це звичайна Біблія, до якої додали копії Конституції, Білля про права і пісні «God Bless the USA». Стандартний екземпляр коштує $59,99, а з підписом експрезидента— $1000.

«Давайте зробимо, щоб Америка молилася знову», — казав Трамп.

Нагадаємо, що колишній президент почав рекламувати книгу після того, як апеляційний суд Нью-Йорка поклав на нього зобов'язання заплатити $175 млн у справі про шахрайство

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47565

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