В бухгалтерії все переплутали. Компанія Маска вимагає гроші від експрацівників, яким переплатила тисячі доларів

X Corp. Ілона Маска вимагає гроші від щонайменше шести колишніх працівників, яким, як стверджує, заплатила забагато. Помилка, ймовірно, сталася під час конвертації вартості акцій, що їм належали.

Компанія висунула претензії щонайменше шести своїм колишнім працівникам з Австралії, яким випадково заплатила забагато грошей під час їх звільнення. Помилка з виплатою сталася через неправильних підрахунок суми компенсації. Наразі жоден із колишніх співробітників не повернув гроші, повідомляє The Sydney Morning Herald.

Компанія заявила, що переплата була пов’язана з відстроченою грошовою компенсацією вартості акцій, що були видані працівникам тоді, коли вони приєдналися до Twitter. Ці акції були оцінені в 54,20 доларів США (близько 82 австралійських доларів). Загальна кількість акцій, що належать працівникам, залежала тривалості їхнього перебування в компанії. Передбачувані переплати становили від 1500 до 70 000 доларів на кожного працівника. Курс був у 2,5 раза вищій, ніж мав бути.

X попросила звільнених співробітників повернути гроші «якнайшвидше» і заявила, що залишає за собою право вимагати повернення грошей і відсотків у суді. Варто зауважити, що з X вже судяться близько 2 тисяч її колишніх працівників у США через те, що вона не виплатила їм вихідну допомогу.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що з компанії X (Twitter) звільнили команду фахівців, які відповідали за боротьбу з дезінформацією про вибори в соцмережі. Новий власник платформи Ілон Маск стверджував, що команда «підривала чесність виборів». У січні стало відомо, що соцмережа вирішила сформувати нову команду модераторів контенту.

Источник: techno.nv.ua

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