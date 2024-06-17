Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 18

В бухгалтерії все переплутали. Компанія Маска вимагає гроші від експрацівників, яким переплатила тисячі доларів

В бухгалтерії все переплутали. Компанія Маска вимагає гроші від експрацівників, яким переплатила тисячі доларів

X Corp. Ілона Маска вимагає гроші від щонайменше шести колишніх працівників, яким, як стверджує, заплатила забагато. Помилка, ймовірно, сталася під час конвертації вартості акцій, що їм належали.

Компанія висунула претензії щонайменше шести своїм колишнім працівникам з Австралії, яким випадково заплатила забагато грошей під час їх звільнення. Помилка з виплатою сталася через неправильних підрахунок суми компенсації. Наразі жоден із колишніх співробітників не повернув гроші, повідомляє The Sydney Morning Herald.

Компанія заявила, що переплата була пов’язана з відстроченою грошовою компенсацією вартості акцій, що були видані працівникам тоді, коли вони приєдналися до Twitter. Ці акції були оцінені в 54,20 доларів США (близько 82 австралійських доларів). Загальна кількість акцій, що належать працівникам, залежала тривалості їхнього перебування в компанії. Передбачувані переплати становили від 1500 до 70 000 доларів на кожного працівника. Курс був у 2,5 раза вищій, ніж мав бути.

X попросила звільнених співробітників повернути гроші «якнайшвидше» і заявила, що залишає за собою право вимагати повернення грошей і відсотків у суді. Варто зауважити, що з X вже судяться близько 2 тисяч її колишніх працівників у США через те, що вона не виплатила їм вихідну допомогу.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що з компанії X (Twitter) звільнили команду фахівців, які відповідали за боротьбу з дезінформацією про вибори в соцмережі. Новий власник платформи Ілон Маск стверджував, що команда «підривала чесність виборів». У січні стало відомо, що соцмережа вирішила сформувати нову команду модераторів контенту.

Источник: techno.nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: робота, США

Читайте ещё:

Американський банк Wells Fargo звільняє співробітників за «симуляцію» перебування за клавіатурою
Сегодня 09:40    43
«Вояджер-1» повністю повернувся в режим онлайн через кілька місяців після того, як він перервав зв'язок
Сегодня 08:41    94
Байден не боїться балістичних ракет з рф
Сегодня 08:19    112
Байден і Трамп домовилися провести дебати без чернеток та авдиторії
Сегодня 07:51    94
У травні росія вперше за понад два роки обігнала США за поставками газу до Європи
Сегодня 06:28    165
«Не знает, о чем говорит, не может придерживаться прямой мысли, все мысли вразброс» - СЕО в ужасе покинули круглый стол с Трампом в четверг
16.06.2024 08:53    304
Правительства США, Канады и Великобритании выступили с официальным предупреждением об угрозе подрывных российских действий в Молдове
16.06.2024 08:30    177
ВМС США знищили морські дрони хуситів
16.06.2024 08:08    172
Названо 10 професій, які може замінити ШІ у майбутньому
16.06.2024 07:46    205
Ілон Маск замінює людей роботами
16.06.2024 07:15    190
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 