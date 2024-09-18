Сегодня 10:18
Просмотров: 95
В Совете Федерации предложили отправлять школьников и студентов на сельхозработы, заявила сенатор Наталия Косихина
Она считает, что такая деятельность поможет молодым людям отвлечься от неприятных мыслей, освоить новые навыки и стать выносливее.
Косихина вспомнила свои молодые годы, когда участие в подобных работах подарило ей незабываемые воспоминания и новых друзей. По её мнению, школьников можно направлять на уборку урожая на один день, а студентов — на все выходные.
Джерело: https://t.me/gulagru