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В Совете Федерации предложили отправлять школьников и студентов на сельхозработы, заявила сенатор Наталия Косихина

В Совете Федерации предложили отправлять школьников и студентов на сельхозработы, заявила сенатор Наталия Косихина

Она считает, что такая деятельность поможет молодым людям отвлечься от неприятных мыслей, освоить новые навыки и стать выносливее.

Косихина вспомнила свои молодые годы, когда участие в подобных работах подарило ей незабываемые воспоминания и новых друзей. По её мнению, школьников можно направлять на уборку урожая на один день, а студентов — на все выходные.

Джерело: https://t.me/gulagru

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