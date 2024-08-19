Вчені створили робота, здатного чистити овочі не менш спритно, ніж людина

Науковці Массачусетського технологічного інституту створили робота, який чистить овочі так само спритно, як і люди.

Роботизовану систему розробили Пулкіт Агравал, доцент кафедри електротехніки та комп’ютерних наук Массачусетського технологічного інституту та його колеги. Робот може обертати різні види фруктів і овочів за допомогою пальців на одній руці, а іншою очищати шкірку.

«Ці додаткові кроки виконання ротації є чимось дуже простим для людей, ми навіть не думаємо про це. Але для робота це стає складним завданням», – розповів Агравал виданню NewScientist.

Робота навчали в симульованому середовищі, отримуючи алгоритмічну винагороду за правильне обертання та покарання, якщо він обертався неправильно або взагалі не обертався.

Потім робота випробували в реальних умовах, поставивши йому завдання очистити фрукти та овочі, такі як гарбуз, редька та папайя. Він використовував одну руку, щоб обертати продукт, використовуючи зворотний зв’язок від сенсорних датчиків, тоді як інша рука, керована людиною, знімала шкірку.

За словами Агравала, алгоритму важко працювати з дрібнішими овочами незграбної форми, такими як імбир, але команда сподівається розширити його можливості.

Захоплення та переорієнтація об’єктів є складним завданням для будь-якого робота, і швидкість і міцний хват цього робота вражають, каже Джонатан Ейткен з Університету Шеффілда у Великобританії. Це може бути корисним на фабриках, де об’єкти потрібно переміщати з однієї машини на іншу з правильною орієнтацією, каже він.

Однак навряд чи його можна буде використовувати в промислових умовах для чищення овочів, оскільки вже існують інші підходи, наприклад, автоматичні картоплечистки, каже Ейткен.

Джерело: seeds.org.ua

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