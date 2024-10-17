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Вибори в США: стало відомо, скільки грошей Маск пожертвував на кампанію Трампа

Вибори в США: стало відомо, скільки грошей Маск пожертвував на кампанію Трампа

Засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск за три місяці пожертвував щонайменше 75 млн доларів політичному комітету на підтримку передвиборчої кампанії кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Це випливає із звіту, опублікованого на сайті Федеральної виборчої комісії США, повідомляє NYT.

Як йдеться у звіті, Ілон Маск пожертвував America PAC 15 млн доларів у липні, 30 млн – у серпні та ще 30 млн – у вересні.

Як пише Forbes, Маск — один із щонайменше 49 мільярдерів, які висловили свою підтримку Трампу. Найбільшим прихильником експрезидента був спадкоємець-мільярдер Тімоті Меллон, який пожертвував 126 млн доларів протрампівському суперкомітету політичних дій Make America Great Again Inc. Серед інших прихильників-мільярдерів – Лінда Макмен, дружина магната рестлінга Вінса Макмена; співзасновник ABC Supply Дайан Хендрікс; Міріам Адельсон, вдова магната казино Шелдона Адельсона, а також мільярдери зі сфери нафти та енергетики Келсі Уоррен та Тімоті Данн.

Джерело: slovoidilo.ua

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