Виконуючий обов’язки Голови ДФС України Сергій Солодченко провів зустріч з представниками спиртової та лікеро-горілчаної галузі

Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко провів зустріч з представниками спиртової та лікеро-горілчаної галузі, ініціаторами якої виступили Асоціація «Укрводка», Асоціація легальних виробників алкоголю України та ДП «Укрспитр».

В ході зустрічі сторони обговорили основні проблеми та перспективи їх вирішення. Важливою, окрім загроз тінізації галузі, проблемою – є накопичення на складах спиртовмісних виробів, вилучених за рішенням судів та переданих на відповідальне зберігання.

«Через відсутність вчасних рішень судів склади, на яких зберігаються ці товари, подекуди «ломляться» від зростаючого накопичення. Це створює дискомфорт для всіх. Я згоден, так само, як і з тютюновими виробами, зробити процес знищення алкогольної продукції публічним – за участі представників галузевих асоціацій, зокрема Асоціації «Укрводка», та відеофіксацією», – повідомив Сергій Солодченко.

Загалом, за 5 місяців поточного року, оперативними підрозділами служби з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму в 1,3 млрд гривень, що на 250 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Безпосередньо спирту вилучено на суму майже 250 мільйонів, а лікеро-горілчаних виробів – на 242 мільйони.

Повертаючись до загроз тінізації ринку виробництва спирту та спиртовмісних товарів, Сергій Солодченко акцентував увагу присутніх, що на сьогодні є необхідність активізувати роботу, спрямовану на протидію незаконному обігу товарів підакцизної групи.

«Слідчі ДФС зосереджують увагу на розслідуванні та спрямуванні до суду кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним обігом алкогольної продукції. Є відповідні завдання Уряду і є розуміння, що розповсюдження фальсифікату, це не тільки втрати бюджету, це й втрата здоров’я людей. В цьому році четверта частина направлених нами до суду кримінальних проваджень – 125, була порушена за ч. 204 Кримінального кодексу України», – зауважив очільник Служби.

За підсумками зустрічі сторони домовились про необхідність запровадження сучасних інструментів, спрямованих на детінізацію вітчизняного ринку алкогольної продукції. Зокрема, мова йшла про винайдення технічної можливості надання в суспільне користування відеопотоку з камер-спостереження, які розміщено на 16 заводах. Реалізація такого задуму надасть можливість всім охочим в режимі онлайн спостерігати за показниками заводських лічильників, в’їздом/виїздом автотранспорту, відвантаженням спирту та прийомом зерна, яке використовується у виробництві.

Источник: sfs.gov.ua

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