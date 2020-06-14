Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 58

Виконуючий обов’язки Голови ДФС України Сергій Солодченко провів зустріч з представниками спиртової та лікеро-горілчаної галузі

Виконуючий обов’язки Голови ДФС України Сергій Солодченко провів зустріч з представниками спиртової та лікеро-горілчаної галузі

Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко провів зустріч з представниками спиртової та лікеро-горілчаної галузі, ініціаторами якої виступили Асоціація «Укрводка», Асоціація легальних виробників алкоголю України та ДП «Укрспитр».

В ході зустрічі сторони обговорили основні проблеми та перспективи їх вирішення. Важливою, окрім загроз тінізації галузі, проблемою – є накопичення на складах спиртовмісних виробів, вилучених за рішенням судів та переданих на відповідальне зберігання.

«Через відсутність вчасних рішень судів склади, на яких зберігаються ці товари, подекуди «ломляться» від зростаючого накопичення. Це створює дискомфорт для всіх. Я згоден, так само, як і з тютюновими виробами, зробити процес знищення алкогольної продукції публічним – за участі представників галузевих асоціацій, зокрема Асоціації «Укрводка», та відеофіксацією», – повідомив Сергій Солодченко.

Загалом, за 5 місяців поточного року, оперативними підрозділами служби з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну суму в 1,3 млрд гривень, що на 250 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Безпосередньо спирту вилучено на суму майже 250 мільйонів, а лікеро-горілчаних виробів – на 242 мільйони.

Повертаючись до загроз тінізації ринку виробництва спирту та спиртовмісних товарів, Сергій Солодченко акцентував увагу присутніх, що на сьогодні є необхідність активізувати роботу, спрямовану на протидію незаконному обігу товарів підакцизної групи.

«Слідчі ДФС зосереджують увагу на розслідуванні та спрямуванні до суду кримінальних проваджень, пов’язаних з незаконним обігом алкогольної продукції. Є відповідні завдання Уряду і є розуміння, що розповсюдження фальсифікату, це не тільки втрати бюджету, це й втрата здоров’я людей. В цьому році четверта частина направлених нами до суду кримінальних проваджень – 125, була порушена за ч. 204 Кримінального кодексу України», – зауважив очільник Служби.

За підсумками зустрічі сторони домовились про необхідність запровадження сучасних інструментів, спрямованих на детінізацію вітчизняного ринку алкогольної продукції. Зокрема, мова йшла про винайдення технічної можливості надання в суспільне користування відеопотоку з камер-спостереження, які розміщено на 16 заводах. Реалізація такого задуму надасть можливість всім охочим в режимі онлайн спостерігати за показниками заводських лічильників, в’їздом/виїздом автотранспорту, відвантаженням спирту та прийомом зерна, яке використовується у виробництві.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дфс

Читайте ещё:

Комунальне підприємство Харкова відшкодувало 71 млн гривень завданої державі шкоди від ухилення від сплати ЄСВ
Сегодня 08:46    112
В Авдіївці припинено роботу нелегальної АЗС та вилучено товарно-матеріальні цінності на 1,9 млн гривень
12.06.2020 12:20    146
За результатами роботи ДФС за 5 місяців 2020 року сума відшкодованих державі збитків склала 378,5 млн гривень
12.06.2020 09:15    84
На території Чорноморського рибного порту вилучено контрабандних цигарок на суму 69 млн гривень
27.05.2020 10:08    142
У 2020 році ДФС спрямувала до суду 10 проваджень про злочини, вчинені організованими злочинними угрупуваннями
26.05.2020 10:17    114
Офіс Генпрокурора арештував 75 млн грн підприємств, задіяних в «скрутках» ПДВ
24.05.2020 12:03    158
На Кіровоградщині припинено діяльність організованої злочинної групи, яка реалізувала 15 тон фальсифікату
22.05.2020 09:17    146
Податковою міліцією Миколаївщини припинено незаконний експорт олії соняшникової загальною вартістю 60 млн гривень
21.05.2020 10:24    118
Фіскальною службою за чотири місяці 2020 року до суду направлено 367 кримінальних проваджень
20.05.2020 08:50    125
Податкова міліція змінює філософію взаємодії з бізнесом
15.05.2020 12:14    188
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 