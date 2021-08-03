ДФС викрила колишнього посадовця органів доходів та зборів в сприянні ухилення від сплати податків, порушнику вручено повідомлення про підозру

За матеріалами Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В ході досудового слідства встановлено, що колишній ревізор — інспектор органів доходів та зборів Київської області, використовуючи своє службове становище в інтересах ряду фізичних осіб – замовників будівництва багатоквартирних житлових будинків, вносив неправдиві відомості до актів документальних перевірок, що давало можливість останнім, без відповідної реєстрації в якості суб’єктів господарської діяльності, мінімізувати податкові зобов’язання та ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Наразі встановлено, що лише один із таких замовників будівництва не сплатив до бюджету податку на доходи фізичних осіб на суму майже 38 млн грн. та податку на додану вартість на суму 4,8 млн грн.

ГСУ Державного бюро розслідувань, спільно зі співробітниками ГУ ВБ ДФС України та УВБ ГУ ДФС у Київській області, у м. Києві та Київській області проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, а також в офісних приміщеннях.

В ході одного з обшуків, слідчий вручив повідомлення про підозру колишньому ревізору-інспектору органів доходів та зборів Київської області, який допустив багатомільйонну схему ухилення від сплати податків.

Крім того, в ході обшуку у одному з офісних приміщень було вилучено необліковані грошові кошти у розмірі понад 4 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Источник: sfs.gov.ua

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