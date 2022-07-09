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Проректор Таможенной академии рф управлял сетью магазинов по продаже наркотиков

Проректор Таможенной академии рф управлял сетью магазинов по продаже наркотиков

Проректор Российский таможенной академии Залим Керефов управлял сетью из пяти магазинов по продаже наркотиков в даркнете.

Об этом со ссылкой на ФСБ пишут российские СМИ.

Керефов договаривался с покупателями и определял механизмы взаиморасчетов со своего служебного компьютера. Также он координировал действия наркокурьеров и отправлял данные о расположении закладок клиентам. Проректор занимался этой деятельностью с 2020 года.

Трое сотрудников академии признались, что купили у Керефова наркотики для личного потребления. Об этом рассказали проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения.

5 июля правоохранители задержали Керефова на рабочем месте. При обыске у него изъяли несколько килограммов «синтетики». Позднее против проректора возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Речь шла о продаже двух килограммов запрещенных веществ через даркнет.

В тот же день Следственный комитет сообщил о задержании организатора нарколаборатории и его сообщников, у которых проректор, предположительно, приобретал наркотики.

Источник: sprotyv.info

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