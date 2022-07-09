Проректор Таможенной академии рф управлял сетью магазинов по продаже наркотиков

Проректор Российский таможенной академии Залим Керефов управлял сетью из пяти магазинов по продаже наркотиков в даркнете.

Об этом со ссылкой на ФСБ пишут российские СМИ.

Керефов договаривался с покупателями и определял механизмы взаиморасчетов со своего служебного компьютера. Также он координировал действия наркокурьеров и отправлял данные о расположении закладок клиентам. Проректор занимался этой деятельностью с 2020 года.

Трое сотрудников академии признались, что купили у Керефова наркотики для личного потребления. Об этом рассказали проректор по финансово-экономическим вопросам, начальник отделения работы со студентами и сотрудница отдела документального обеспечения.

5 июля правоохранители задержали Керефова на рабочем месте. При обыске у него изъяли несколько килограммов «синтетики». Позднее против проректора возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. Речь шла о продаже двух килограммов запрещенных веществ через даркнет.

В тот же день Следственный комитет сообщил о задержании организатора нарколаборатории и его сообщников, у которых проректор, предположительно, приобретал наркотики.

Источник: sprotyv.info

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