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В рф хотят вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве

В рф хотят вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве

В россии Национальный антикоррупционный комитет предложил вернуть в Уголовный кодекс статью «Вредительство», которая существовала во времена СССР.

Об этом глава НАК Кирилл Кабанов сообщил в письме сенатору Андрею Клишасу, сообщает Медуза.

Кабанов заявил в письме, что в Уголовном кодексе нет «понятия вреда и трудноопределимого материального ущерба в отношении обороноспособности, национальной и экономической безопасности». Поэтому, считает он, люди, ответственные за «снижение обороноспособности страны, негативное влияние на внутренние промышленные и финансовые рынки, срыв государственного заказа», не могут быть привлечены к ответственности, если нет прямого материального ущерба.

Глава НАК предложил сенаторам рассмотреть возможность вернуть в Уголовный кодекс статью «Вредительство» «с учетом современных реалий и законодательства рф».

«Когда смотришь на „успехи“ наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть, это так», — отметил Клишас.

Как отдельный состав преступления вредительство появилось в Уголовном кодексе СССР в 1960 году. Его описывала статья 69 из раздела «Особо опасные государственные преступления». Статья предусматривала до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Статья «Вредительство» в Уголовном кодексе РСФСР действовала до 1996 года, когда в силу вступил уже российский УК..

Источник: sprotyv.info

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