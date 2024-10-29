Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині

Німецький автовтовиробник Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в країні і скоротити десятки тисяч робочих місць, повідомила у понеділок, 28 жовтня, виробнича рада концерну у Вольфсбурзі.

Там додали, що співробітникам, які залишатимуться працювати в концерні, слід очікувати скорочення заробітної плати на 18 відсотків.

Нагадаємо, у вересні Volkswagen заявляв про те, що не виключає закриття заводів та спричинених виробничою необхідністю звільнень співробітників у рамках ухваленої у 2023 році програми економії.

У Volkswagen працює близько 120 000 людей у Німеччині, близько половини з яких - у штаб-квартирі та головному заводі у Вольфсбурзі.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28149

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