У світі зафіксована рекордна кількість надзаможних людей - кожен має по понад $100 млрд

На сьогодні у світі є 15 ультрабагатих людей, їхні сукупні статки складають 2,2 трильйони доларів. Ще ніколи в історії такої кількості надбагатих людей не фіксувалось, пише Bloomberg.

Ці півтора десятка осіб тримають четверту частину від загального багатства 500 найзаможніших людей на планеті.

Клуб ультрабагатих поповнився одразу трьома новими учасниками упродовж останніх місяців. Його новачками стали:

● онучка засновника імперії L’Oréal Єжена Шуеллера Франсуаза Беттанкур Мейєрс (позначку у 100 млрд доларів її капітал перевищив у грудні 2023 року),

● засновник компанії Dell Technologies Майкл Делл (його статки перевищили 100 млрд дол. на початку березня 2024 року),

● мексиканський бізнесмен, засновник телекомкомпанії Telmex Карлос Слім (до клубу ультразаможних він увійшов на початку березня 2024 року).

Старожилом клубу та його лідером є засновник групи LVMH Бернар Арно. Його статки оцінюється у 222 млрд дол. Слідом за ним йдуть засновник Amazon Джефф Безос (208 млрд дол) та гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск (187 млрд дол.).

До рейтингу надзаможних нещодавно повернувся індійський магнат-мільярдер та засновник Adani Group Гаутам Адані. На сьогодні його статки становлять 100 млрд дол.

Джерело: weukraine.tv

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