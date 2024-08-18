У Техасі майже завершено будівництво найбільшого у світі 3D-друкованого мікрорайону

Найбільший у світі район із 3D-друкованими будинками швидко наближається до завершення, шар за шаром. Wolf Ranch — це спільнота будинків, надрукованих на 3D-принтері, розташована вздовж річки Сан-Габріель у пагорбах Джорджтауна, штат Техас, приблизно за 48 кілометрів (30 миль) на північ від Остіну.

Будівництво поселення розпочалося у 2022 році, і проєкт передбачав зведення 100 будинків, що зробить його найбільшою спільнотою з 3D-друкованих будинків. Лише через два роки Wolf Ranch майже завершено, і останні кілька будинків будуть надруковані цього літа, згідно з нещодавнім звітом Reuters.

Містечко є результатом співпраці між компанією ICON, стартапом з Техасу, що спеціалізується на масштабному 3D-друці, та Lennar, однією з найбільших будівельних компаній у США.

Кожна будівля зводиться за допомогою величезного 3D-принтера, який шарами накладає бетон та інші матеріали відповідно до запрограмованого дизайну, створюючи будинок з нуля. Відбиток цього методу залишається на стінах будинків, які мають ребристу текстуру, схожу на кордрой. На дах будівлі кладеться металеве покриття з герметичними швами, прикрашене сонячними панелями для забезпечення електроенергією.

Згідно з ICON, 3D-друк дозволяє швидко і масштабно будувати будинки, водночас енергоефективно і з мінімальними витратами матеріалів. Крім того, за їхніми словами, це створює будівлі, які є “технологічно просунутими, екологічно стійкими та архітектурно вражаючими.”

“Вперше в історії ми стаємо свідками того, як флот роботів будує цілу спільноту будинків. І це не просто будинки, а будинки, які є кращими в усіх аспектах… краще спроєктовані, міцніші, енергоефективніші, комфортніші та більш стійкі,” сказав Джейсон Баллард, співзасновник і генеральний директор ICON, у заяві 2022 року, коли розпочалося будівництво.

“У майбутньому, я вірю, що роботи та дрони будуть будувати цілі райони, міста і селища, і ми озирнемося на спільноту Wolf Ranch як на місце, де почалося масштабне роботизоване будівництво. У нас ще попереду довгий шлях, але я вірю, що це знаменує дуже захоплюючий і надійний поворот у вирішенні проблем житла у світі,” пояснив Баллард.

Як спільнота наближається до завершення, мешканці вже почали заселятися.

У Wolf Ranch є вісім різних моделей будинків. Станом на серпень 2024 року, найдешевша коштує близько $430,000, пропонуючи 146 квадратних метрів (1,574 квадратних футів) площі з трьома спальнями та двома ванними кімнатами. Доступні також більші (і дорожчі) моделі.

Окрім кількох проєктів на Землі, ICON також має амбітні плани щодо створення спільнот “за межами Землі” на Місяці та інших планетах. У 2022 році компанія отримала контракт від NASA на $57,2 мільйона для розробки технологій будівництва, які можуть допомогти створити 3D-друковану інфраструктуру — такі як посадкові майданчики, дороги і будинки — на Місяці та нашому сусідньому Марсі.

“Щоб змінити парадигму космічних досліджень з ‘там і назад’ на ‘там, щоб залишитися’, нам знадобляться надійні, стійкі та універсальні системи, які можуть використовувати місцеві ресурси Місяця та інших планет. Ми раді, що наші дослідження та інженерія вже показали, що такі системи можливі, і тепер ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб зробити цю можливість реальністю,” сказав Баллард у заяві щодо контракту NASA у 2022 році.

Джерело: nnews.com.ua

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