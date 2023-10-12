Українці у вересні відкрили рекордну кількість нових ФОПів за останні три роки

Упродовж вересня в Україні було відкрито понад 35,5 тис. нових ФОПів, що стало рекордом за останні три роки.

Про це повідомляє Опендатабот.

Попередній рекорд – 31 477 – було зафіксовано у червні 2023 року.

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За даними сервісу, найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові бізнеси, не змінюються.

Майже половина нових ФОПів – 43% – відкриваються у сфері торгівлі: роздрібна торгівля (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та оптова торгівля — 2 343 ФОПи. Серед лідерів також справи з надання індивідуальних послуг – 3 244.

П’ята частина від усіх нових ФОПів – 21%, або 7 407 – відкривається на Київщині. Друге й третє місце за кількістю нових справ посідають Дніпропетровщина (3 210) та Львівщина (2 862).

● За перший рік повномасштабної війни в Україні відкрилось понад 202 000 нових ФОПів.

● На початку 2023 року Гетманцев казав, що після війни держава повернеться до питання ліквідації схем з ухилення від податків на зарплату. Він вперше анонсував боротьбу з "зарплатними" ФОПами ще на початку 2022-го, але цим планам зашкодила війна.

● ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). З зарплати найманих працівників щомісяця утримується 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% доходу на військовий збір, також роботодавець має сплачувати до бюджету ЄСВ у розмірі 22% від нарахованої зарплати.

Джерело: liga.net

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