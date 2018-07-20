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Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи

Замість пластику: в Україні розробили одноразовий еко-посуд з кукурудзи

Українські розробники створили замінники шкідливого пластику, а за свої ідеї вони увійшли в п’ятірку найкращих винахідників світу, – пише news.finance.ua.

Посуд з кукурудзи екологічно безпечний і повністю розкладається за кілька років. Українські розробники створили замінник пластику. Такий задум вдалося втілити в життя Коваль Ользі і її чоловікові.

“Якщо він потрапить в компостну яму, то розкладеться в біорозкладану продукцію, в біодобриво. Це кукурудзяний крохмаль – 80%, решта – додаткові інгредієнти. Жодних додатків хімічних там немає”, – розповіла винахідниця.

Тарілки, стаканчики і столові прилади з кукурудзяного крохмалю коштують на кілька копійок дорожче за пластикові. Зараз Ольга шукає інвесторів, адже на виробництво екопосуду потрібно півмільйона доларів.

Источник: ato.today

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