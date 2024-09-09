Зростає кількість компаній, які планують припинити маркетинг на X

26% маркетологів планують зменшити витрати на рекламу в X до 2025 року. Довіра до X-реклами впала з 22% до 12% з 2022 року через побоювання щодо екстремального контенту.

Багато рекламодавців планують різко скоротити свої витрати на рекламу в X до 2025 року. Основне занепокоєння пов'язане з потенційною шкодою для бренду від екстремального контенту в X.

Пише УНН із посиланням на Fast Company та Kantar.

Все більше рекламодавців планують скоротити витрати на X Ілона Маска наступного року, оскільки побоюються, що на платформі відсутня "безпека бренду". Зазначається, що деякий контент може завдати шкоди іміджу брендів, - про це йдеться у звіті Kantar, компанії, що займається маркетинговими даними та аналітикою. У звіті йдеться про те, що 26% маркетологів у всьому світі планують зменшити свої витрати на рекламу у 2025 році.

Загальна довіра до Х-реклами серед маркетологів впала з 22% до 12% з 2022 року. Аналогічно, 15% маркетологів були прихильні до X-реклами у 2022 році порівняно з 21%, які сьогодні ставляться до неї негативно. Кантар зазначає, що це зниження сприйняття передувало купівлі Маском Twitter у 2022 році, хоча його контроль над платформою не покращив ситуацію.

Джерело: unn.ua

Новости портала «Весь Харьков»