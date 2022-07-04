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345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 4 липня 2022 року більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 345 дітей загинуло та понад 644 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

3 липня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка.

3 липня війська РФ вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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