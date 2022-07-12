Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:18
Просмотров: 68

348 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

348 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 12 липня 2022 року майже тисяча дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 348 дітей загинуло та понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 190, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

11 липня внаслідок масованих обстрілів окупантами цивільної інфраструктури м. Харків загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2121 заклад освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Потери рф в Новой Каховке. Детали
Сегодня 10:10    56
Иран готовится передать РФ сотни беспилотников
Сегодня 09:57    82
Власти некоторых европейских городов не хотят видеть у себя горелую русскую технику
Сегодня 09:46    98
путін на «колчаківських фронтах»: дайджест пропаганди рф за 8-10 липня
Сегодня 09:23    107
ISW: Лукашенко продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна
Сегодня 09:12    80
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07
Сегодня 09:01    79
Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами
Сегодня 09:00    105
Конец подкрался незаметно
Сегодня 08:50    161
russia, goodbye! (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:33    114
За правду о войне в Украине в РФ заблокирован фотобанк Depositphotos
Сегодня 08:23    109
 