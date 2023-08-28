Буданов назвав «головну помилку» Путіна

«Він помилився дуже багато разів. Його взагалі відірвало від реальності»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що головною помилкою президента Росії Володимира Путіна є те, що його «відірвало від реальності».

«Я так само казав, що він помилився дуже багато разів. Його взагалі відірвало від реальності. Це і є його головна помилка. Не в прорахунках, а в тому, що відірвало від реальності. Ось в чому помилка його», – сказав Буданов.

За його словами, зараз йдеться про «стратегічний програш» Російської Федерації.

Джерело: radiosvoboda.org

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