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Ворожа техніка і склад БК ― розвідники натхненно нищать ворожі цілі

Ворожа техніка і склад БК ― розвідники натхненно нищать ворожі цілі

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Кабул 9” продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV дронів та псувати настрій російським окупантам.

За дві доби роботи на Запорізькому напрямку фронту до списку уражених та знищених цілей московитів увійшли:

● вантажівка “Урал” - 2 шт.

● УАЗ “Буханка” - 2 шт.

● БТР - 1 шт;

● Багі - 1 шт;

● Склад боєприпасів.

Також було завдано удару по скупченню особового складу окупантів.

Полювання триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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