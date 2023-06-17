Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 78

бункерний напівдурок припустився можливості застосування ядерки

бункерний напівдурок припустився можливості застосування ядерки

● Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі.

● Всі чекають, що ми почнемо натискати кнопки, але ми цього робити не будемо.

● Україна під час контрнаступу втратила вже 186 танків та 418 бронемашин, – пуйло.

● Зеленський не єврей, а ганьба єврейського народу.

● На п'єдестал пошани в Україні зведені неонацисти, послідки Гітлера.

● Ні на одній із ділянок Україна не досягла своїх цілей, втрати у них більше ніж 1 до 10, це факт.

● ̶Я̶ ̶с̶ь̶о̶г̶о̶д̶н̶і̶ ̶4̶ ̶р̶а̶з̶и̶ ̶п̶о̶к̶а̶к̶а̶в̶ ̶у̶ ̶в̶а̶л̶і̶з̶к̶у̶

Джерело: https://t.me/radarbay/12269

Вообще весьма странно слышать от военного преступника находящегося в розыске Международного уголовного суда президента россии путина не просто критику в адрес Владимира Зеленского, но и странное, расистское утверждение о его национальности.

Хотя, а что странного?

Ведь на протяжении всего периода нахождения у власти, путин всячески потворствовал развитию в россии неонацистских, человеконенавистнических субкультур, организаций и мировоззрения. Только в россии для каждой национальности в мире есть своё оскорбительное прозвище. Даже дружественных.

Только в россии оскорбление по национальному или религиозному признаку является нормой социального поведения. Только в россии не только не преследуются неонацистские группировки, но и курируются российскими спецслужбами. БОРН, Русское имперское движение и многие другие.

Только в россии мог быть под покровительством ФСБ открыт тренировочный лагерь "Партизан" в котором проходили обучения представители неонацистских группировок, которые после становились членами ЧВК "Вагнер" - героями россии!

Путин, человек культивировавший неонацизм в россии.

А теперь, Минздраву россии поручено на базе института психиатрии проводить исследования ЛГБТ-людей. То есть, один в один то, что происходило в нацистской Германии со всеми вытекающими ужасающими последствиями, чудовищными зверствами и жертвами.

Всё больше россия становится похожей на нацистскую Германию и путин тому является основным потворщиком. А потому, национальность Зеленского ему не даёт покоя. Его корёжит от того, он проигрывает геополитическую борьбу этническому еврею и с трудом скрывает клокочущий антисемитизм.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19407

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 17 червня
Сегодня 08:54    9
Наші бойові трофеї
Сегодня 08:50    26
Ексзаступник міністра оборони України привласнив більше 1 млрд грн - СБУ
Сегодня 08:38    53
Список российских генералов, ликвидированных в Украине с начала полномасштабного вторжения армии рф
Сегодня 08:28    63
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:14    62
ISW, 16 июня
Сегодня 08:07    64
Банк стран BRICS превратился в зомби, оставшись без долларов из-за войны в Украине
Сегодня 08:05    81
В России запустят проект ̶ч̶е̶б̶у̶р̶н̶е̶т̶а̶ «защищенного интернета» уже до конца года
Сегодня 07:54    81
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:41    81
Maxar опубликовала новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
Сегодня 07:38    81
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 