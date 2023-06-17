● Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі.

● Всі чекають, що ми почнемо натискати кнопки, але ми цього робити не будемо.

● Україна під час контрнаступу втратила вже 186 танків та 418 бронемашин, – пуйло.

● Зеленський не єврей, а ганьба єврейського народу.

● На п'єдестал пошани в Україні зведені неонацисти, послідки Гітлера.

● Ні на одній із ділянок Україна не досягла своїх цілей, втрати у них більше ніж 1 до 10, це факт.

● ̶Я̶ ̶с̶ь̶о̶г̶о̶д̶н̶і̶ ̶4̶ ̶р̶а̶з̶и̶ ̶п̶о̶к̶а̶к̶а̶в̶ ̶у̶ ̶в̶а̶л̶і̶з̶к̶у̶

Джерело: https://t.me/radarbay/12269

Вообще весьма странно слышать от военного преступника находящегося в розыске Международного уголовного суда президента россии путина не просто критику в адрес Владимира Зеленского, но и странное, расистское утверждение о его национальности.

Хотя, а что странного?

Ведь на протяжении всего периода нахождения у власти, путин всячески потворствовал развитию в россии неонацистских, человеконенавистнических субкультур, организаций и мировоззрения. Только в россии для каждой национальности в мире есть своё оскорбительное прозвище. Даже дружественных.

Только в россии оскорбление по национальному или религиозному признаку является нормой социального поведения. Только в россии не только не преследуются неонацистские группировки, но и курируются российскими спецслужбами. БОРН, Русское имперское движение и многие другие.

Только в россии мог быть под покровительством ФСБ открыт тренировочный лагерь "Партизан" в котором проходили обучения представители неонацистских группировок, которые после становились членами ЧВК "Вагнер" - героями россии!

Путин, человек культивировавший неонацизм в россии.

А теперь, Минздраву россии поручено на базе института психиатрии проводить исследования ЛГБТ-людей. То есть, один в один то, что происходило в нацистской Германии со всеми вытекающими ужасающими последствиями, чудовищными зверствами и жертвами.

Всё больше россия становится похожей на нацистскую Германию и путин тому является основным потворщиком. А потому, национальность Зеленского ему не даёт покоя. Его корёжит от того, он проигрывает геополитическую борьбу этническому еврею и с трудом скрывает клокочущий антисемитизм.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19407

Новости портала «Весь Харьков»