Чиновника Госгеокадастра задержали на взятке в 20 тысяч гривен

Харьковские правоохранители разоблачили чиновника Госгеокадастра на получении взятки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, чиновник требовал 20 000 гривен от директора фермерского хозяйства за невмешательство в хозяйственную деятельность.

На основании собранных материалов правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задокументировали факт вымогательства ведущим специалистом отдела контроля за использованием и охраной земель в четырех областных районах Госгеокадастра неправомерной выгоды - 20000 гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность фермера.

Служащего на парковке у супермаркета задержали сегодня, 9 августа, при получении от директора фермерского хозяйства 20000 гривен взятки. С места происшествия были изъяты средства и личные вещи чиновника.

Госслужащий задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости