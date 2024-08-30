ДБР підозрює колишнього заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів України у завданні державі мільйонних збитків

Працівники ДБР викрили колишнього заступника голови Державного агентства інфраструктурних проєктів України на закупівлі лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. Це завдало збитків державному бюджету на майже 8,5 млн грн. Нині посадовець обіймає посаду першого заступника на одному з державних підприємств.

Як голова тендерного комітету на попередній посаді він ухвалив рішення, що дозволило безпідставно укласти прямий договір на закупівлю 72 одиниць лазерних вимірювачів швидкості за завищеними цінами. В результаті експертиза визначила шкоду державному бюджету у майже 8,5 млн грн.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4615

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