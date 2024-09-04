Дед хочет стать бессмертным

российские власти поручили ученым заняться разработкой лекарств и технологий для борьбы со старением. В начале июня департамент науки и инновационного развития Минздрава рф направил исследовательским институтам письмо с требованием представить свои разработки в этой области. Среди приоритетных направлений — создание продуктов для снижения старения клеток, новых нейротехнологий для предотвращения когнитивных нарушений, методов коррекции иммунной системы и технологий на основе биопечати.

«Нас просили в срочном порядке прислать все наши разработки, причем письмо пришло, скажем так, сегодня, а отправить все нужно было вчера. Я впервые в жизни с таким, честно говоря, сталкиваюсь — обычно любому нацпроекту или ФЦП [федеральной целевой программе] предшествует ряд совещаний с участием разных специалистов, какое-то публичное обсуждение», — рассказал врач одного из национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ).

«Самый большой начальник поставил задачу, и чиновники бросились ее осуществлять всеми возможными способами», — объяснил один из источников СМИ.

Джерело: https://t.me/gulagru/70106

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