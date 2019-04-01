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Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

Сегодня, 1 апреля, в Харьковский апелляционный суд поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту смертельного ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2017-го, в результате которого погибли шесть человек и еще пятеро были травмированы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Автоматически была определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело. Председательствующим по делу назначен судья Владимир Протасов, судьи в коллегии - Елена Грошевая и Виктория Яковлева.

Напомним, приговором Киевского районного суда 26 февраля 2019 Геннадию Дронову и Елене Зайцевой  по ч.3 ст.286 УК Украины  назначено наказание  в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Срок отбывания наказания Геннадию Дронову принято считать с 8 ноября 2017. Елене Зайцевой срок отбывания наказания принято считать с 18 октября 2017 года.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, обязав Дронова и Зайцеву солидарно возместить всем пострадавшим материальный ущерб на общую сумму более семи миллионов гривен.

На приговор Киевского районного суда города Харькова были поданы апелляционные жалобы Еленой Зайцевой, ее защитником, Юлией Плетневой, и защитником Геннадия Дронова - Сергеем Перепелицей.

Дата рассмотрения апелляции будет известна позже.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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