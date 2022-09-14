Допомагав окупантам грабувати односельців: в звільненому селі на Харківщині затримали колаборанта

За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення. Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Харківській області.

Зокрема, зловмисник:

– надавав ворожим солдатам продукти;

– забезпечував окупантів житлом;

– наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;

– допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій.

Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости