Кримінал
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01.05.2023 14:34
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Довічне ув’язнення загрожує податківиці з Куп‘янська, яка перейшла на бік ворога

Довічне ув’язнення загрожує податківиці з Куп‘янська, яка перейшла на бік ворога

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно старшої державної інспекторки Куп’янської ДПІ ГУ ДПС в області за фактом держзради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після захоплення загарбниками м. Куп’янськ податківиця добровільно обійняла посаду «в.о. старшого спеціаліста відділу промисловості та торгівлі» у так званій «Куп’янській ВЦА Харківської області».

Поплічниця ворогів вела документообіг, передавала наявні у неї дані платників податків на території Куп’янського району Харківської області представникам окупаційних військ.

Зрадниця забезпечила видачу патентів на здійснення підприємницької діяльності, а також на продаж підакцизних товарів (тютюнові вироби, алкогольні напої тощо). 

Вказані патенти видавались на платній основі — за умови сплати визначеної суми грошей, що у подальшому забезпечувало їх надходження у фінансові фонди окупаційної влади. 

У листопаді минулого року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 615 КПК України. Наразі обвинувачена перебуває під вартою. 

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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