Драка и стрельба в центре Харькова: бывшего инспектора ХНУВД будут судить

Бывшего инспектора одного из отделов Харьковского национального университета внутренних дел будут судить за хулиганство с дракой и стрельбой в центре Харькова.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, обвинительный акт в отношении фигуранта утвержден и направлен в суд по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 30 марта 2019 года, находясь вне службы, инспектор одного из отделов ХНУВД, находясь вблизи торгового центра на ул. Сумской, затеял драку с 36-летним мужчиной, во время которой совершил 5 выстрелов из травматического пистолета, который имел при себе.

Нанеся таким образом пострадавшему легкие телесные повреждения, нападавший скрылся с места совершения преступления.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости