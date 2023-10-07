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Генпрокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо нардепів Дмитрука та Куницького
Вони напередодні влаштували бійку у Києві.
У пресслужбі Офісу Генпрокурора зазначили, що нардепів підозрюють в "умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні, а також хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб".
Джерело: @liganet
Темы: прокуратура, україна