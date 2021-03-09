Харьковчанин на "евробляхе" угрожал полицейским убийством и скрылся: мужчину задержал спецназ

Харьковчанин, нарушивший правила дорожного движения, угрожал патрульным полицейским.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, в Шевченковском районе Харькова экипаж патрульной полиции заметил автомобиль, водитель которого нарушил ПДД. Его остановили.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль на иностранной регистрации находится на территории Украины с нарушением законодательства. Полицейские сообщили 25-летнему водителю о составлении по данному факту административного протокола.

На это водитель отреагировал достаточно агрессивно: пытался наехать автомобилем на полицейского, а когда вышел из авто, то стал с нецензурной бранью угрожать насилием, в частности, убийством самим полицейским и их близким. Все это было зафиксировано на боди-камерах патрульных полицейских.

Постановление об административном правонарушении дебошир вырвал из рук патрульного, пытаясь разорвать, а затем сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

Местонахождение злоумышленника быстро установили. При физической поддержке бойцов роты полиции особого назначения "ВОСТОК" мужчину задержали.

«На этот раз он не вел себя так вызывающе в присутствии правоохранителей, а за высказанное ранее - просил прощения», - рассказали в полиции.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Данное правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении данного преступления.





Агентство Телевидения Новости