Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:35
Просмотров: 116

Харьковчанин ради наживы убил и ограбил знакомого в гараже на Новых Домах

Харьковчанин ради наживы убил и ограбил знакомого в гараже на Новых Домах

В Харькове полиция разоблачила 35-летнего безработного ранее судимого харьковчанина в разбойном нападении и убийстве человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 3 февраля около 17:00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в помещении пункта приема металлолома по улице Танкопия обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственный открыл уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

Следователи выяснили, что 3 февраля злоумышленник пришел в помещение гаражного бокса, где неофициально подрабатывал скупщиком металлолома его знакомый. 

Он достал огнестрельное оружие и выстрелил скупщику в лицо. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте. Злоумышленник завладел денежными средствами в размере 1500 гривен, которые нашел в помещении гаражного бокса, и скрылся.

9 февраля 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 