Харьковчанин ради наживы убил и ограбил знакомого в гараже на Новых Домах

В Харькове полиция разоблачила 35-летнего безработного ранее судимого харьковчанина в разбойном нападении и убийстве человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 3 февраля около 17:00 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в помещении пункта приема металлолома по улице Танкопия обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственный открыл уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

Следователи выяснили, что 3 февраля злоумышленник пришел в помещение гаражного бокса, где неофициально подрабатывал скупщиком металлолома его знакомый.

Он достал огнестрельное оружие и выстрелил скупщику в лицо. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте. Злоумышленник завладел денежными средствами в размере 1500 гривен, которые нашел в помещении гаражного бокса, и скрылся.

9 февраля 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости