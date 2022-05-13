Харків’янин з Салтівки обікрав квартиру сусіда, який поїхав з міста

В Салтівському районі Харкова чоловік, скориставшись тим, що його сусіди тривалий час відсутні вдома, а їх балкон, розташований на першому поверсі, пошкоджено внаслідок обстрілів, проник до їх квартири через отвір у балконній плиті та виніс побутову техніку, меблі та інші речі до себе у квартиру. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Повернувшись додому 11 травня 2022 року, власник виявив, що його квартиру обікрали, на сусідському балконі лежать його речі, тому звернувся до поліції.

Того ж дня у квартирі сусіда проведено обшук, у ході якого виявлено вкрадені речі. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 41-річному раніше судимому чоловіку за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудове розслідування проводить ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости