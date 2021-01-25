“Я дал команду - сожрать”. Охрана Сада Шевченко выразила свою позицию о резонансных избиениях в парках

Учите матчасть, товарищи-провокаторы - одежда не наша. И у нас нет балаклав. Служба несется в маске исключительно.

Это заместитель директора охранного агентства "Антирейдер ОО" "Ветеран" "Олег Черкашин. Мужчина уверяет - едва ли не все скандальные истории с избиением посетителей харьковских парков - провокации со стороны конкурентов охранного агентства, потому что грядет проведение нового тендера, где должна определиться структура, которая будет охранять коммунальные парки Харькова. Таким образом, уверен Черкашин - им хотят запятнать репутацию.

Потому что мол, почти во всех ситуациях, его подчиненные или не трогали людей, или же это вообще были не охранники парка. Только случай первого избиения на Зеркальной струи Черкашин признает, и говорит, что там первым начал посетитель. По словам Черкашина, парень сломал нос его подчиненному, когда тот пытался снять его с фонтана - и охранник не выдержал.

Но в тоже время - Черкашин своей приверженности к радикальным методам не скрывает.

Олег Черкашин, зам. директора охранного агентства "Антирейдер ОО" "Ветеран" "

Когда мы пришли в сад, бич сада - это были закладчики. Излюбленное место закладок, где закладывается наркотики. Когда четыре дня прошло - мне доложили ситуацию. Мне задали вопрос, что с этим делать? Вот как я должен был поступить по-морали или по-закону. Я поступил по морали, я дал команду, они должны сожрать.

Сейчас "Антирейдер" охраняет несколько объектов в Харькове, и харьковское студенчество, которое пришло пикетировать брифинг охранного агентства требует, чтобы горсовет разорвал контракт с антирейдером.

Денис Шаповалов, представитель ОО "Украинские студенты за свободу"

Вони порушують закон, вони б'ють відвідувачів. Так само у нас є претензії щодо корупційної складової у призначенні Антирейдеру на охорону парків та інших комунальних підприємств таких як "Зеленбуд" та "Ритуал". По нашій інформації, коли проводилися тендера, то інші учасники які брали участь, вони були спочатку дискваліфіковані, а на наступних тендерах вони взагалі були одні. Тобто тендер писався під них.

Майк Лукьянов, участник акции

Кати та садисти не повинні працювати в охоронних структурах і ходити якщо навіть не зі зброєю то з цими кийками, балонами - ну, вони неадекватні.

Олег Черкашин, зам. директора охранного агентства "Антирейдер ОО" "Ветеран" "

А чего добиваются, ну хорошо не выиграем мы тендер - придет другая охранная структура. Друзья, чего добиваются -чтоб охрана отворачивалась, чтобы охрана не реагировала, чтобы охрана боялась - разве это нужно харьковчанам? Скажите мне и вот всегда говорю - есть перегибы, в любом деле есть перегибы, но, они либо оправданы - либо нет. В данном случае я считаю, что те ситуации которые возникали - не оправданы.

А это адвокат пары студентов, которых осенью, по словам пострадавших, охрана парка побила в туалете Сада Шевченко. После избиения, полицейские открыли производство, дело пока на этапе досудебного следствия. Сегодняшняя позиция Олега Черкашина по скандальной ситуации - возмутила юриста.

Владимир Рысенко, юрист "Харьковского антикоррупционного центра"

Он давал множество интервью журналистам, где говорил, что никакого избиения не было, теперь он уже сам на пресс-конференции заявляет. "Да, было избиение". Он уже отступил на следующую позицию. Но это были не охранники "Антирейдер Ветеран" - это были какие-то неизвестные ребята в черных футболках, рядом с которыми случайно находились охранники. Когда я попытался ему задать вопрос - как Вам собственно можно верить на слово, как Вы утверждаете. Если Вы говорили, что никакого избиения не было, то после того как МРТ установило перелом трех позвонков - это установленный факт. Вы говорите, что это уже были не мы.

Но вот с представителем потерпевших и по совместительству членом "Харьковского антикоррупционного центра", который неоднократно публиковал расследования коррупционных схем с участием Черкашина - мужчина и вовсе не захотел общаться, мол ему не хочется этого делать из-за морально-этических принципов.

Олег Черкашин, зам. директора охранного агентства "Антирейдер ОО" "Ветеран" "

- Та слушайте Ви хто, Ви мне будете щас. Я смотрю за Вашими роликами, кроме знаете как постоянно с ведра на кого-то гавно, вы ничего не делаете.

Но всего этого можно было избежать, уверены юристы, если бы данное охранное агентство не путало полномочия, считая себя чуть ли не полицейскими.

Роман Чумак, юрист

Охоронці не можуть застосовувати фізичну силу до будь-яких громадян бо вони здійснюють охорону лише майна, а не громадського порядку. Фактично такі охоронці, вони перевищують власні повноваження і думають, що вони є представниками правоохоронних органів. Тобто і використовують такі повноваження - затримують таких осіб, поміщають їх, а потім вже викликають поліцію.

По словам юриста, в случае, если к человеку начинают применять физическую силу охранники в парке или любом другом месте - сразу надо вызывать полицию, а если травмы уже нанесены - нужно это зафиксировать в больнице.

Агентство Телевидения Новости