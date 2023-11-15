Як ексгенералу СБУ Наумову в суді допомогла заява Зеленського

ВВС отримала ексклюзивні подробиці судового процесу в Сербії над ексгенералом СБУ Андрієм Наумовим, екстрадиції якого добивалась Україна. Виявилось, що одним з аргументів у відмові його видати стало звернення Володимира Зеленського.

Судовий процес над колишнім топпосадовцем СБУ у місті Ніш на півдні Сербії тривав понад рік.

У березні 2022 року українська влада його назвала зрадником, відкрила кілька кримінальних справ та позбавила звання бригадного генерала. І оголосила в міжнародний розшук.

Згодом він опинився в Сербії, де його затримали з незадекларованою готівкою. Сербський суд відмовився видавати Андрія Наумова Україні та відправив на рік до в’язниці за відмивання грошей.

Враховуючи, що експосадовець СБУ вже перебуває в слідчому ізоляторі понад рік – це покарання він практично відбув і скоро вийде на волю. За нашими даними, це може статися вже на початку грудня.

Як відбувався процес над Наумовим у Сербії, що він розповів суду про свій виїзд з України і знайдену в нього готівку та як йому допомогло одне зі звернень Володимира Зеленського? Розповідаємо деталі.

Хто такий Наумов

Про біографію Андрія Наумова відомо не так багато.

За даними з відкритих джерел, до СБУ він довгий час працював у Генпрокуратурі, а потім - в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження.

У 2018 році став директором ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Згодом у правоохоронців виникнуть питання саме до цього періоду його діяльності.

Влітку 2019 року новий очільник СБУ Іван Баканов запросив Наумова в свою команду. Так він очолив Головне управління внутрішньої безпеки спецслужби. Саме це управління відповідає за контроль самих працівників СБУ, щоб ті не вчиняли злочини і не займалися корупцією. Інформація про роботу цього підрозділу засекречена.

Через рік роботи в СБУ, у жовтні 2020 року, президент присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, щоправда, на початку повномасштабного вторгнення позбавив його.

Персона Наумова досить неоднозначна - він кілька разів потрапляв в медійні скандали, пов’язані то з корупційними схемами на митниці, то з недостовірними даними в декларації.

В ЗМІ були публікації про нібито його причетність до незаконних оборудок, коли контрабанду завозять в Україну під виглядом посилок, шоб уникнути сплати податків. Також журналісти "Схем" повідомляли, що родина на той час посадовця СБУ має елітне майно в Києві та Київській області, не співставне з офіційними доходами держслужбовця.

За нашими даними, по всіх епізодах з журналістських розслідувань у спецслужбі проводили службові перевірки, але ніяких порушень у діях Наумова не виявили. Його статки перевіряло Національне агентство із запобігання корупції. Там нам повідомили, що на початку 2022 року перевірили декларацію експосадовця СБУ за минулий період.

"Станом на початок війни порушень не було знайдено", - відповіли ВВС у НАЗК.

Відомий Наумов у зв’язку з ще однією історією, яка сталася під час його служби в СБУ. У січні 2021 року правоохоронці запобігли спробі замаху на нього. За підозрою в організації злочину затримали співробітника спецслужби Юрія Расюка, замовив замах, за версією слідства, колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

Мотивом цього злочину спецслужба назвала внутрішню боротьбу за вплив та конфлікт через кадрові призначення.

Нескоромний до сьогодні переховується від слідства, хоча при цьому дивним чином дає інтерв’ю українським ЗМІ.

Расюк тим часом пішов на угоду зі слідством - він визнав провину та дав свідчення на замовника. У липні 2021 року суд визнав його винним, але попри тяжкість злочину, відпустив лише під 3 роки умовного покарання. Згодом Расюк заявить про те, що визнав провину під тортурами.

Розслідування в Україні

На другий місяць війни, 31 березня 2022 року президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, записаному у напівтемряві на Банковій в на той час практично порожньому Києві, назвав Андрія Наумова "зрадником" і позбавив його звання бригадного генерала.

Саме це звернення за іронією долі пізніше допоможе Андрію Наумову у сербському суді.

В розпал повномасштабної війни ім’я Наумова почали пов’язувати зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча.

Кулініча затримали у липні 2022 року, йому оголосили підозру у створенні злочинної організації, державній зраді, дезертирстві, викраденні та незаконному поводженні зі зброєю. Його справу вже розглядає суд.

За версією слідства, Кулініч за завданням російських спецслужб лобіював на початку 2020 року призначення на високу посаду в СБУ Андрія Наумова. В ДБР тоді заявили, що у Наумова був позивний "Охотник" і він теж може бути пов’язаний з російськими спецслужбами.

Тоді ж в публічному просторі Наумова почали називати "зрадником", хоча, як з’ясувала ВВС, справи про державну зраду проти нього досі немає. До того ж, згідно з відповіддю ДБР на наш запит у липні 2023 року, Наумов взагалі не фігурує у справі Кулініча, а деякі представники слідства на умовах анонімності нам заявили, що версія про Наумова-"Охотника" була поспішна.

Однак щодо нього є інші провадження, які стосуються економічних злочинів. За даними ДБР, перша справа стосується одночасного отримання зарплати в СБУ та на держпідприємстві, на якому Наумов працював до приходу в спецслужбу. Йому повідомили про підозру у шахрайстві за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчі стверджують, що за три роки він шляхом обману отримав 3,3 млн гривень. За цією справою експосадовця СБУ заочно арештували та оголосили у міжнародний розшук.

Друга справа стосується періоду, коли він керував "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

За версією слідства, Наумов уклав із фіктивним підприємством завідомо невигідний договір та безпідставно нараховував собі премії. У цьому провадженні йому повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна та у зловживанні владою або службовим становищем.

У цій справі суд теж обрав йому заочний арешт.

Коли стало відомо, що Наумов перебуває у Сербії, Україна подала запит на його екстрадицію.

Затримання та вирок у Сербії

7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією. Сам він стверджував у суді, що їхав з другом до Афін на яхтовий ярмарок. ЗМІ раніше повідомляли, що в авто разом з ним був ще український бізнесмен та громадянин Німеччини Олександр Акст.

В судових документах, які отримала Сербська служба ВВС згідно із законом про свободу інформації, йдеться про те, що поліція виявила в нього незадекларовану готівку на суму близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди.

З того часу він перебував у слідчому ізоляторі міста Ніш.

Щодо Андрія Наумова у Сербії тривали два паралельних процеси – справа про екстрадицію та справа про відмивання коштів.

Ми детально вивчили судові рішення в обох справах.

Згідно з документами у справі про екстрадицію, Наумов під час судових засідань заявляв, що звинувачення проти нього в Україні є безпідставними та політично мотивованими. І він побоюється за своє життя у разі повернення.

Ексгенерал СБУ розповів про попередні спроби його вбити та про те, що причетні до них досі не покарані. Також як аргумент Наумов згадує про провадження в Україні проти нього за державну зраду, що є "політичною справою". І це все сербський суд врахував під час ухвалення рішення.

"Його робота на посаді начальника департаменту СБУ не сподобалась багатьом, тим паче, що він відповідав за контроль діянь, пов’язаних з корупцією. Під час служби він і його родина цілодобово перебували під охороною, оскільки була інформація про імовірне викрадення. Він також вважає, що замах на нього пов’язаний з цією роботою", - так Наумов пояснював суду, чому його не можна повертати в Україну.

У липні 2023 року сербський суд відмовив в його екстрадиції до України.

Згідно з рішенням, яке є в розпорядженні ВВС, Сербія відмовилася видавати Наумова Україні через розслідування українськими правоохоронцями його можливої державної зради, а це можна розцінювати, як політичне переслідування.

І справді, ДБР перевіряє колишнього посадовця СБУ на можливу державну зраду, але далі цієї перевірки справа не пішла. У відповідь на запит ВВС в бюро відповіли, що "перевіряється факт можливого збирання Наумовим А.О. відомостей конфіденційного характеру щодо функціонування системи безпеки об’єкта управління держпідприємства (ЧАЕС – Ред.) та передачі вказаних відомостей представнику розвідувальних підрозділів іноземної держави з метою здійснення підривної діяльності та агресії щодо України".

Наші джерела у слідстві стверджують, що ДБР перевіряє Наумова вже понад рік і підозру у держзраді йому не оголошують, оскільки бракує доказів.

Окрім того, в рішенні сербського суду згадується минулий замах на Наумова, що свідчить про загрозу його життю, наявність його прізвища на сайті "Миротворець" та позбавлення президентом звання бригадного генерала без пояснення конкретних причин.

Згадується і те саме відеозвернення президента Володимира Зеленського на початку повномасштабної війни, в якому він вживає слово "зрадник" стосовно Наумова. Все це також взяли до уваги як аргументацію у відмові в екстрадиції.

"Було враховано не лише те, що президент України у публічному зверненні до громадськості назвав підсудного зрадником, а й позбавив через це його звання бригадного генерала без пояснення причини", - йдеться в судовому рішенні з акцентом на порушення презумпції невинуватості.

Така заява Зеленського щодо Наумова, на думку суду, була упереджена і спонукала суспільство вважати, що він зрадник ще до рішення суду. А це "загрожує його безпеці у разі екстрадиції".

Рішення щодо другої справи – про відмивання коштів – сербський суд оголосив у вересні 2023 року.

З судового вироку, з яким ми ознайомились, випливає, що починаючи з 23 лютого 2022 року Наумов з сім’єю проживав між двома країнами - Німеччиною та Туреччиною. Сам він пояснював суду, що про виїзд з України думав ще у 2021 році і обговорював це зі своєю родиною. З СБУ на той час його вже звільнили і на момент виїзду з України він офіційно був безробітним.

Експосадовець СБУ розповів на суді, що гроші належать йому з цивільною дружиною та батькам, вони їх сховали в авто, оскільки боялися пограбування. Родина планувала використати ці заощадження, щоб почати нове життя за кордоном, оскільки в Україні почалася війна.

Свідками у цій справі були члени родини Наумова, які підтвердили, що частина знайдених грошей належить їм. Найважливішим свідком був батько, оскільки, за його словами, саме йому належала більша частина знайденої готівки. На одному із засідань чоловік заявив, що є власником низки компаній, одна з них - з великими прибутками у Лондоні. Батько Андрія Наумова стверджував, що знайдені в його сина гроші він нібито позичив у свого бізнес-партнера, щоб відкрити кабельний телеканал в Україні. Але через війну їх довелося вивозити за кордон. Згодом він позичив ці гроші родині свого сина, аби вони купили собі житло в Туреччині.

У судовому рішенні йдеться, що деякі свідчення про походження грошей є суперечливими, а надані фінансові звіти не є переконливими. Версії про власників готівки дещо різнилися, а тому є сумніви щодо легального походження цих грошей. До того ж, Наумов свідомо приховав валюту на кордоні, знаючи, що її треба декларувати.

Тож експосадовцю СБУ присудили один рік позбавлення волі за відмивання грошей. Але враховуючи той термін, який він провів у слідчому ізоляторі, це покарання він вже відбув, а тому найближчим часом має вийти на волю.

Окрім того, суд конфіскував всі знайдені гроші, коштовності та авто BMW X6, на якому він пересувався.

Захист Наумова вже подав апеляцію на цей вирок.

Що буде з ним далі

Суд заборонив Наумову повертатися до Сербії протягом наступних 5 років. Це означає, що після виходу з в'язниці він практично одразу має покинути цю країну.

В Україну експосадовець СБУ навряд чи повернеться, адже проти нього розслідують дві кримінальні справи і є рішення про заочний арешт. Та й на суді він заявив, що побоюється за своє життя та безпеку родини.

Можливо, після виходу на свободу Андрій Наумов поїде до Туреччини, де проживає його родина. Під час суду він розповідав, що його сім’я має в Аланії постійно орендоване житло, яке згодом він планував викупити.

При цьому ексгенерал СБУ і далі перебуває у міжнародному розшуку, тож ризик можливої екстрадиції для нього буде існувати і далі.

Джерело: bbc.com

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